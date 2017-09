Ferrera haalt hard uit naar arbitrage: "We worden gesaboteerd"

Ferrera wond zich bijzonder erg op in de refs. "Jullie gaan nu schrijven dat ik een calimero ben, maar dat is niet zo", zegt Ferrera in HLN. "We worden keer op keer gesaboteerd door de scheidsrechter. Vorige week werd Rherras uitgesloten omdat de ref de actie ervoor geen fout floot op Croizet. Tegen AA Gent, Waasland-Beveren en Oostende kregen we dan weer geen strafschop. 't Is maar KV Mechelen, zeker?"

Wij tegen de rest van de wereld

"Blijkbaar is het dan niet erg. Ik ben altijd heel vriendelijk en sympathiek tegen de scheidsrechters. Misschien moet ik zoals sommige andere trainers wat meer roepen en schreeuwen tijdens de wedstrijd."

"Het kan zijn dat het helpt. Ik merk pas na de wedstrijd hoe schandalig bepaalde dingen zijn. Iedereen zegt wel dat alles op het einde van het seizoen in evenwicht is. Ik geloof dat niet. Niemand zegt of doet iets. Tegen Club Brugge zal het wij - en onze supporters - tegen de rest van de wereld zijn. Nogmaals, ik spreek over de dingen die ik zie. De feiten."