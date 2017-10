Landt de nieuwe Ryota Morioka weldra in België? Club uit de Jupiler Pro League hoopt van wel en wil toeslaan

In Japan wordt Yosuke Ideguchi aan België gelinkt. De 21-jarige middenvelder is in beeld bij STVV. Sint-Truiden kreeg eerder dit jaar met het onlinebedrijf DMM.com een Japanse investeerder. Van die Japanse relaties willen de Kanaries nu gebruik maken.

Ideguchi speelde in 2017 al 24 matchen in de Japanse hoogste klasse, waarvan 23 als basisspeler. Daarin scoorde hij 4 keer en gaf hij ook 7 assists.

Bekijk hieronder alvast wat Ideguchi in zijn mars heeft.