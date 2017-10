Maes en De Roeck balen over puntenverlies: "Niet gespeeld om te winnen" vs. "Mentaal ten onder"

"Als je naar de twee helften kijkt, kan je dit wel een terecht gelijkspel noemen", opende STVV-coach Jonas De Roeck zijn terugblik. "Wij waren de betere ploeg voor rust, zonder echt uitgespeelde kansen te creëren."

Na onze vroege 0-1 in de tweede periode zag je dat voetbal een mentaal spelletje blijft. Door de Lokerse druk naar voren kwamen we er nog moeilijk uit, en vergaten we de ruimte uit te spelen en onze momenten af te maken."

Deze match geeft me stof tot nadenken

Na de zege in Waregem baalde Peter Maes van het nieuwe puntenverlies. "Ik zag vandaag geen team dat voetbalde om te winnen", zei de Lokeren-trainer. "Daar ben ik ontgoocheld over. Nochtans wilde we deze match gebruiken om weer naar boven te kijken."

"Over onze reactie na de tegengoal ben ik tevreden. En de jongens die invielen, zorgden voor een meerwaarde. Maar deze match geeft me finaal stof tot nadenken. Tegen Charleroi zal het anders moeten", aldus Maes.