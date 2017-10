Dit is ons Team van de Week!

Doel

Helemaal achterin hield Pirard zijn Sint-Truiden meermaals recht tegen een Lokeren dat toch wel kwam aandringen. Een heel degelijke prestatie van de jonge Belg.

Verdediging

Achterin bij Antwerp stond ene Dylan Batubinsika als een huis. De jonge Fransman toonde nogmaals dat hij een echte aanwinst voor onze eerste klasse is.

Brandon Mechele kreeg met Club dan wel twee wereldgoals om de oren in Oostende, hij kon er absoluut niets aan doen. De verdediger speelde sterk en secuur. Bij AA Gent deed ene Stefan Mitrovic hetzelfde.

Middenveld

Op het middenveld toonde Pieter Gerkens nog eens waarom Anderlecht hem er zó graag bij wou. Ruud Vormer deed het dan weer voor Club Brugge met een goal, een assist én een voorassist.

Moses Simon was bij AA Gent in de rug van de uitstekende Yaremchuk een echt wapen. Hij zorgde meermaals voor dreiging en forceerde de twee doelpunten. Onyekuru flitste bij Anderlecht op links alles en iedereen voorbij en Baby was met twee goals zijn geniale zelve bij Charleroi.

Aanval

Voorin kwam Oulare terug en dat zullen ze bij zijn ex-club Zulte Waregem gevoeld hebben. De spits zorgde bijna eigenhandig voor de 3-0 winst van Antwerp. Wesley blijft dan weer indruk maken bij Club Brugge en kon naast zijn goaltje assistenkoning Vormer ook eens een cadeautje teruggeven.