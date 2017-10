Naast Trebel en Kums stond nog een andere Anderlecht-speler op de radar van AA Gent: "Er was sprake van"

Gent legde afgelopen zomer behoorlijk wat miljoenen op tafel voor Sylla, Marcq en recordaankoop Andrijasevic. Ook Pieter Gerkens, die zich steeds meer laat gelden bij Anderlecht, passeerde op de radar.

Geen financiële kwestie

"Er is over Gerkens gesproken", bevestigde manager Michel Louwagie maandag in VISTA!. "Aangezien Franko (Andrijasevic, red.) de nummer 1 was, ging dat niet. We konden ze moeilijk allebei halen."

"De prijs voor Gerkens was schappelijk in vergelijking met wat we voor Franko betaalden. Een financiële kwestie was het dus niet." De Limburgse middenvelder verhuisde voor 1,5 miljoen euro naar de landskampioen en tekende er een contract voor vier seizoenen.