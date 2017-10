Svilar beticht Verheyen van pertinente leugens: "Men heeft Mile NOOIT gebeld"

Volgens vader Ratko Svilar werden er vooral onwaarheden verteld. Hij reageerde per mail bij Het Laatste Nieuws. "In de voorbije dagen heeft de bondscoach van de Belgische U19 publiekelijk mijn zoon beschuldigd dat hij negen oproepen en twee voicemails niet beantwoordde... en dat hij geen respect heeft voor vaders van spelers die trainers bellen en praten in plaats van de speler..."

Svilar kon zijn ogen niet geloven. "Ik heb nooit één coach gebeld, en al zeker niet de coach van de U19! Mijn zoon vertelde mij dat hij NOOIT één oproep of voicemail kreeg van de huidige U19-coach noch van iemand anders van de KBVB. Ik sta garant voor de belofte van mijn zoon, hij heeft voldoende ballen aan zijn lijf en persoonlijkheid om om het even wie van de bond te beantwoorden."

Dan toch niet Servië?

"Ik vertrouw mijn zoon 200% in deze zaak en ik ben vrij zeker dat iemand met opzet hem trachtte te bereiken op een fout nummer." Ook dat hij ging lobbyen in de Servische pers om zijn zoon mee te nemen naar het WK, is larie en apekool.