Club Brugge-fans pakken uit met populaire actie voor 'hategame' tegen Antwerp

Zowel Club als Antwerp kan rekenen op een trouwe aanhang, en dat wil de thuisploeg zondag nog wat extra in de verf zetten. De aanhang van blauw-zwart plant voor de zogeheten 'hategame' onder de fans, een busverwelkoming.

"Wij willen onze spelers graag een duwtje in de rug geven en hen bedanken voor de voorbije prestaties van afgelopen weken. Daarom willen we graag met hopelijk duizenden supporters verzamelen in de Olympialaan te Sint-Andries", klinkt het op de Facebookpagina FC Bruges NO SWEAT NO GLORY. Ruim 500 supporters bevestigden al hun deelname.

Net als tegen Anderlecht

Voor de titelmatch tegen Anderlecht in de lente van 2015 vond al een gelijkaardige busverwelkoming met vlaggen en bengaals vuur plaats. De spelers van Club spraken toen over een ongelofelijk gevoel van adrenaline.

Volg Club Brugge - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 14:30 (22/10).