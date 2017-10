Supporters Charleroi zijn het beu en nemen drastische beslissing

Oostende-Charleroi is met een verplichte combiregeling voor de fans. Ze mogen dus niet zelf met de auto naar Oostende rijden. Die regeling kwam er nadat de fans zich vorig seizoen misdraagden in de onderlinge play-off 1-wedstrijd.

Maar bij Charleroi zijn ze daar niet over te spreken. Ze spreken over een pertinente leugen. "Onze fans waren voorbeeldig toen, dus hun reactie nu is logisch”, verduidelijkt Pierre-Yves Hendrickx, secretaris-generaal van de club, in Het Nieuwsblad. "Ze zouden beloond moeten worden voor hun gedrag en niet gestraft moeten worden op deze manier. Dit is jammer voor onze spelers, die de steun kunnen gebruiken, maar ook voor de club Oostende."