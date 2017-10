Sterk bezig: Jonge Rode Duivels na twee matchen al zeker van volgende ronde, met dank aan ... Dendoncker

door Aernout Van Lindt

De Belgische U17 haalde het met 3-0 van Noord-Ierland en gaat door naar de volgende ronde

Foto: © KBVB

In Malta is momenteel een kwalificatieronde voor het EK U17 aan de gang. België zit in een groep met Noord-Ierland, Zwitserland en Malta. En of het lekker gaat?