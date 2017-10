Na de commotie rondom arbitrage: "Geen medelijden met Gent en STVV, probleem ligt bij hypocrisie van de clubs"

Vergissen is geen keuze, oneerlijk zijn welDeel deze quote:

Daarom is medelijden volgens Verbert niet nodig: "Het probleem ligt bij de clubs. Ze hebben het vaak beter gezien dan de scheidsrechter, maar zouden nooit zonder willen spelen want willen misbruik maken van de situatie. Hét probleem is dus een fundamentele, ingebakken oneerlijkheid. Ook nu manifesteert die zich al door het niet helpen van de scheidsrechter wanneer die zich vergist in hun voordeel."

"In het topvoetbal heeft men liever een oneerlijke sport met tal van foute beslissingen. Als dat de voorkeur is, so be it. Maar hou dan alsjeblieft op met de wekelijkse klaagzang over die arme mannen in het zwart die ook maar hun best doen. Vergissen is immers geen keuze, oneerlijk zijn wel."