De Bruyne haalt scherp uit naar Degryse en Vandenbempt: "Ik weet niet wat hun probleem is"

De lichaamtaal van De Bruyne bij de nationale ploeg, lokte al stevige reacties uit bij analisten. Maar wat vindt hij daar nu zelf van? "Ik vind dat geweldig", zei een cynische De Bruyne zondag. "Dat maakt mijn leven gemakkelijker. Ik krijg duizenden aanvragen voor een interview. Nu hoef ik met minder mensen te praten."

"Peter Vandenbempt belde onlangs naar mijn manager met de vraag of er probleem is. Die zei dat ik me goed voel en overal top ben. Toch zie je dan de volgende dag een ander verhaal verschijnen", maakte de middenvelder zich druk.

Zij zoeken niet naar manieren om de ploeg beter te maken

"Hetzelfde trouwens met Marc Degryse. Ik weet niet wat hun probleem is. Wat je ook doet, zij zoeken niet naar manieren om de ploeg beter te maken en praten nooit over de tactiek."

"Ik ben hier om de ploeg te helpen, zowel op conditioneel als tactisch vlak. Ik ben slim genoeg. Met hen ben ik niet bezig. Wat er nu in de pers zal komen, is natuurlijk geweldig, maar dat is niet erg." (lacht)