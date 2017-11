Verhaeghe geeft meer duidelijkheid over de mogelijkheid om Preud'homme bondscoach te maken

Na het WK zal er wel gesproken worden met Martinez, wiens contract dan afloopt. "Voor het WK praten we niet over een verlenging", aldus Verhaeghe. De KBVB wil zich dus niet meer vastpinnen, zoals ze deden met Marc Wilmots. "We zijn daar ook niet zenuwachtig over", zegt hij in La Dernière Heure.

Michel Preud'homme wordt wel al genoemd als logische opvolger. "Ik ken Michel goed en het is op dit moment geen probleem. Het zou ook niet professioneel zijn om daar nu over te praten. Nu moeten we ons enkel focussen op het WK."