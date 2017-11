Gumienny snapt niet waarom Vormer zomaar vrijuit ging: "Dit is voor mij onbegrijpelijk"

Eerder liet scheidsrechter Wim Smet de actie al begaan. "Dit is voor mij onbegrijpelijk", reageert ex-ref Serge Gumienny in Het Belang van Limburg.

"Ik denk niet dat Vormer dit opzettelijk doet. Het is ook niet zo dat hij kracht zet op zijn rechtervoet en doorduwt. Maar hij doet zeker niet al het mogelijke om het been van Ampomah te ontwijken. Dat vind ik voldoende om te zeggen: laat hem dat maar eens komen uitleggen voor de Geschillencommissie."

"Geen discussie is geen goede zaak"

Dat de actie nu zomaar passeert, vindt Gumienny niet kunnen. "Of er dan een sanctie moet volgen, daar spreek ik me niet over uit. Misschien moet je hem na zijn verdediging het voordeel van de twijfel geven. Maar nu gebeurt er niks en passeert dit zonder discussie. Dat is geen goeie zaak."