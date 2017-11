Club Brugge-huurling die ontluikt in Nederland doet op alle vlakken aan Kevin De Bruyne denken: "Het is me al vaak gezegd"

Van Landschoot speelde tot dusver alle wedstrijden voor de Nederlandse tweedeklasser. "Het loopt lekker", vertelt de Brugse youngster bij Voetbalkrant.com. "Ik had me enorm gefocust op de voorbereiding, want ik wilde laten zien dat ik op dit niveau een meerwaarde kon zijn."

Ik kwam met ambitie naar Eindhoven, zonder die uit te spreken

Knokken voor de punten

In geen tijd groeide Van Landschoot uit tot een sterkhouder van blauw-wit. "Dit had ik stiekem wel gehoopt. Ik kwam met ambitie naar Eindhoven, zonder die uit te spreken. Per slot van rekening speelde ik tot nu altijd in de jeugd. Dat is helemaal iets anders."

"Hier knok ik wekelijks voor de drie punten. Daar leer ik veel uit, ook op het mentale vlak. De technische staf gelooft in mij. Dat vertrouwen heb ik nodig om me goed te voelen op het veld."

Ik moet nog héél veel stappen zetten om ooit in de buurt van De Bruyne te komen

Over zijn ideale positie is Van Landschoot duidelijk. "Ik begon bij Eindhoven op de rechtsbuiten, verhuisde dan naar de linksback en sta nu op het middenveld. Zolang ik speel, zeg ik er niets van, maar ik hoop mijn plaats op het middenveld, waar ik het best tot m'n recht kom, niet meer af te staan."

Leren van KDB

Zijn ploegmaats noemen hem al De Bruyne. Niet verwonderlijk, zowel qua uiterlijk, speelstijl als lichaamshouding doet Van Landschoot aan de ster van Manchester City denken.

"Het is me al vaak gezegd. (lacht) Ik probeer veel matchen van De Bruyne te bekijken, ook bij de Rode Duivels. Naar spelers als hem en Eden Hazard kijk ik op. Al moet ik nog héél veel stappen zetten om ooit in hun buurt te komen."