6 redenen waarom Avenatti meer krediet verdient bij Standard

Felipe Avenatti speelde vorig jaar een uitstekend seizoen bij KV Kortrijk. Een vervelende blessure en een toptransfer later heeft hij moeite om zijn draai te vinden bij Standard. In het Luikse geraakt zijn krediet stilaan op, maar is dat niet wat vroeg?

Aanpassing

Het is een cliché, maar de aanpassing van een ploeg uit de middenmoot naar een topclub is nooit gemakkelijk. Zeker niet als je net veel langer dan verwacht aan de kant hebt gestaan met een ellendige blessure. De winterstage is misschien een ideaal moment voor hem om vertrouwen op te doen en zich klaar te stomen voor play-off 1.

Preud'homme gelooft in hem

Michel Preud'homme heeft haast een goddelijke status in Luik, maar waarom vertrouwen de fans hem dan niet blindelings in zijn beoordeling? "Hoewel ik begrip kan hebben dat het publiek niet tevreden is over deze Avenatti, ben ik ervan overtuigd dat onze fans binnenkort wel van hem zullen gaan houden, wanneer hij topfit is", klonk het eind oktober bij MPH.

Voetenwerk

Wanneer hij de bal in de voet krijgt aangespeeld doet hij er soms nog te weinig mee of lijdt hij balverlies. Nochtans heeft hij vorig jaar al bewezen dat hij over goede voeten beschikt, zeker voor een reus van 1m96. De staat van het veld op Sclessin werkt nu ook niet echt mee.

Gebruik zijn kwaliteiten

Van het voetenwerk gaan we naadloos over naar zijn kopspel, misschien wel zijn grootste wapen. Als Standard met de lange bal speelt heeft hij zijn nut al bewezen, nu moet hij nog meer voorzetten krijgen.

Te hoge verwachtingen

Vorig jaar kwam Standard tekort in de titelstrijd omdat het hen aan een echte killer ontbrak. Sa was onzichtbaar, Oularé geblesseerd en Emond wisselvallig. Nu verwachten dat Avenatti alle problemen oplost is te veel gevraagd. De andere Luikse spitsen hebben in het verleden al krediet kunnen opbouwen, terwijl de Uruguayaan met een leeg blad begon bij de Rouches.

Vertrouwen

Een spits met vertrouwen is al meteen de helft beter. Avenatti had bij Kortrijk geen al te beste verstandhouding met Glen De Boeck en dat was ook merkbaar aan de statistieken van de spits. Onder Yves Vanderhaeghe kreeg hij wel het nodige vertrouwen en vervolgens speelde hij zich in de kijker van de topclubs.