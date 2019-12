Klaar voor een terugkeer naar Europa? Carrasco houdt conditie op peil in Antwerpen

Sinds begin deze maand zit het seizoen in China er op. Yannick Carrasco is intussen opnieuw in België.

Het nieuwe seizoen in China begint pas in maart, maar woensdagochtend trainde Carrasco op het strand van Sint-Anneke, op de Linkerscheldeoever in Antwerpen.

Volgens Het Laatste Nieuws ging hij er lopen en trapte hij een balletje met een begeleider van Move To Cure, de praktijk van Lieven Maesschalck.

De Rode Duivel zou niet geblesseerd zijn, maar gewoon zijn conditie willen op peil houden. In afwachting van het nieuwe seizoen bij Dalian Yifang? Of toch met het oog op een transfer in januari naar Europa? Carrasco werd afgelopen weekend nog gelinkt aan Real Betis. Zijn contract in China loop tot december 2022.