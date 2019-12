Essevee kirt van plezier: "Stapje dichter bij de Heizel"

Zulte Waregem wist zich als eerste te plaatsen voor de halve finales van de Beker van België, na een zege tegen Charleroi. Een goede zaak voor Essevee, zoveel is duidelijk.

Spectaculair of hoogstaand was het misschien niet. "Maar dat was ook niet het belangrijkste", aldus Ewoud Pletinckx. "We wilden vooral doorgaan naar die halve finale en dat was waarvoor we speelden. Het maakte de eerste helft gesloten."

"De snelheid van Fall had ons kunnen zuur opbreken", vond Francky Dury. "Ze hadden een paar goede kansen in die eerste helft, maar geen van ons wist te scoren en na de pauze hebben wij het dan kunnen afmaken."

Tegenstander met grote kwaliteiten

"De 2-0 was een echte bevrijding", vond Pletinckx dan weer. "Het was tot op het einde echt spannend en pas toen konde we écht met een gerust gemoed zijn. We zetten een nieuw stapje richting de Heizel."

"We hebben een ploeg met heel veel kwaliteiten kunnen uitschakelen. Wat er nu zal komen in de halve finales? Dat gaan we moeten zien, het is met heen en terug en dus heeft iedereen meer kans", besloot Francky Dury nog.