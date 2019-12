Union mikt op tweede halve finale op rij in de beker... en steekt de draak met KV Kortrijk

Union ontvangt woensdagavond om 20u KV Kortrijk in de kwartfinale van de Beker van België. Union hoopt zich voor het tweede jaar op rij te plaatsen voor de halve finale.

De Brusselse club doet het met 30 punten na achttien speeldagen lang niet onaardig in 1B. Toch rekent het opnieuw op de beker om het seizoen wat extra kleur te geven.

Tegenstander KV Kortrijk is nog niet zeker van het behoud in de Jupiler Pro League. Iets wat ook Union niet ontgaan is.

“Om Kortrijk te helpen het behoud in 1A te verzekeren zijn wij alvast van plan een tweede opeenvolgende halve finale te spelen”, schrijft de club in een mail naar de fans. Een vriendelijk gebaar met een vette knipoog.