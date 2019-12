Sander Coopman prikt terug na kritiek Gert Verheyen: "Hij was ook niet altijd even succesvol"

Sander Coopman mocht afgelopen weekend nog eens in de basis starten voor Antwerp tegen KAS Eupen, maar al bij al verzamelde hij nog niet al te veel speelminuten bij The Great Old dit seizoen. Ondertussen ging hij wel verbaal in de clinch met een ex-coach.

Sander Coopman zit bij Antwerp voorlopig aan 506 speelminuten, in de Beker van België op Sclessin speelde hij niet mee na een basisplaats afgelopen weekend in de Jupiler Pro League tegen KAS Eupen. Over zijn prestatie toen was ex-coach en analist Gert Verheyen vrij kritisch geweest bij Het Nieuwsblad. "Je vroeg je af of hij eigenlijk wel had meegedaan toen hij werd gewisseld", klonk het onder meer. Relativeren "Zei hij dat? Wel ja, hij is nu analist, hij zal het wel weten zeker", prikte Coopman daarop terug. "Het doet me weinig, ik heb nooit problemen met hem gehad bij KV Oostende." "Hij is ook niet altijd even succesvol geweest als trainer, dus ja ... Ach, ik trek het me veel minder aan en dat ik voor een tweede keer vader ga worden komende zomer helpt ook relativeren."