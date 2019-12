Verheyen heeft héél veel respect voor JPL-coach: "Een vakman!"

Wie had Zulte Waregem in de top zes verwacht? Na een paar moeilijke seizoenen waarin ze in de eerste competitiehelft de rol al snel losten, heeft Francky Dury weer een sterk elftal op de been gebracht. Gert Verheyen uit zijn respect voor de coach die al zo lang bij Essevee zit...

"Zo lang dezelfde club trainen en toch resultaten blijven boeken. Ze hebben hoogdagen beleefd: twee keer bekerwinst en wijkt die vrije trap van Biglia niet af, waren ze zelfs kampioen", zegt hij in Het Nieuwsblad. Met het budget dat hij ter beschikking heeft... "Maar soms was het na zo'n glorieperiode moeilijk omdat ze het met minder moesten doen.. Nu staat het toch weer op de rails. Dat is geen toeval. Dan ben je een vakman. En als het slecht gaat, zoals vorig seizoen, panikeert hij niet. Dat heb je niet met een trainer die net begint."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Cercle Brugge - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.