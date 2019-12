Laszlo Bölöni is geen voorstander van kunstgras: "Maar wie is dat wel?"

Zondag maakt Antwerp de verplaatsing naar Stayen. Dat betekent een wedstrijd op kunstgras voor de manschappen van Laszlo Bölöni. De Roemeen blijkt niet de grootste fan te zijn van die synthetische ondergrond.

De verplaatsing naar Stayen betekent natuurlijk ook een match op kunstgras voor Antwerp. Zoals de stand er er nu voor staat zal het dit seizoen de enige match op kunstgras worden voor de Great Old. Gelukkig maar voor hen, want trainer Laszlo Bölöni is er geen fan van.

"Nee! Maar wie houdt er wel van kunstgras", vroeg de Roemeense trainer zich af. "Zij (de spelers van STVV, nvdr.) wellicht ook niet. Hun bestuur misschien, want het is minder duur." Toch is er geen ontkomen aan.

"Het is nu al jaren zo. Het is een handicap, want het is niet goed voor de balcirculatie, voor tackles en je komt er slecht neer. Spelers houden er gewoon niet van, maar ze zullen het daarop moeten doen", besloot hij.