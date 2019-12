Verschaeren 'Belofte van het Jaar': "Ik zou graag in hun voetsporen treden"

Op het Sportgala van zaterdagavond werd Yari Verschaeren verkozen tot 'Belofte van het Jaar'. Nadat hij ook op de Trofee Raymond Goethals in de prijzen viel, moet de Anderlecht-speler aan een trofeeënkast beginnen denken.

Individueel was het wel een topjaar voor Verschaeren. Nadat hij vorig seizoen uitgroeide tot basisspeler bij Anderlecht werd hij dit jaar Rode Duivel. Daar zitten met Divock Origi en Romelu Lukaku nog twee jongens die de prijs eerder in hun carrière wonnen. "Ik zou graag in hun voetsporen treden ja. Als je ziet wat ze al bereikt hebben", zei Verschaeren in een eerste reactie.

"Mijn mooiste moment? Dan toch die eerste selectie voor de Rode Duivels, dat was speciaal. Die trofee ga ik een mooi plaatsje geven op de speciale kast die net voor mijn bed staat", lachte hij.