Vanderhaeghe haalt opgelucht adem: "Deze twee ploegen gaan niet degraderen"

Yves Vanderhaeghe heeft zichzelf wat meer gemoedsrust geschonken. Na de zege in de Beker kon KV Kortrijk eindelijk nog eens drie punten bijschrijven na de match in Eupen.

De laatste overwinning van Kortrijk dateerde al van 19 oktober tegen Zulte Waregem. Het waren acht lange weken voor de Kerels. "Het was al de derde keer in twee maanden dat we tegen Eupen speelden. Telkens zware en gecompliceerde wedstrijden... Maar ik ben bijzonder opgelucht om de drie punten te pakken. Dat was twee maanden dat we daarop wachtten."

Kortrijk lijkt vooral zichzelf een goeie dienst bewezen te hebben, want onderaan wonnen ook Waasland-Beveren en Cercle Brugge. De kloof blijft zo behouden. "We moeten nog vechten voor het behoud. We staan gelijk met Eupen, maar ik ben zeker dat deze twee ploegen niet gaan degraderen", aldus Vanderhaeghe.