Kristof D'Haene na zege tegen ex-ploeg Cercle: "Na Nieuwjaar kunnen we ons echt gaan toeleggen op de beker"

Donderdagnamiddag won Kristof D'Haene met KV Kortrijk tegen zijn ex-ploeg Cercle Brugge. De Kerels hebben nu een voorsprong van 11 punten op de rode lantaarn en lijken zo goed als zeker van een langer verblijf in eerste klasse.

Kristof D'Haene speelde een goede wedstrijd en verstuurde enkele haarscherpe voorzetten in de tweede helft. "Dankzij de overwinning hebben we nu een voorsprong van elf punten. Ik denk dat we nu echt wel gered zijn. Ons gaan ze niet meer in halen. Na Nieuwjaar blijft de competitie belangrijk, maar we kunnen ons ook echt richten op de beker. Die is belangrijk want het kan ons seizoen heel veel kleur geven."

Tegen Cercle zat het ook net wat meer mee: "De details zaten mee en dat mocht ook wel eens. We scoorden in het slot van de partij dat openingsdoelpunt en dan wordt het heel moeilijk voor Cercle en dat is uiteindelijk ook zo gebleken."