Eupen-coach kondigt vertrek hattrickheld én zware blessure aan

Eupen verloor donderdagnamiddag met 2-1 op het veld van Racing Genk. Na de wedstrijd had Eupen-coach Bernat San José nog meer slecht nieuws aan te kondigen.

Yuto Toyokawa vertrekt in januari namelijk bij Eupen. Hij keert terug naar Japan. “Hij was erg gelukkig bij ons, maar kon deze kans niet laten liggen”, legde de Spaanse coach uit.

Toyokawa kwam dit jaar niet verder dan één goal. Vorig jaar scoorde hij negen keer, het jaar voordien trof hij zeven keer raak. Hij scoorde toen als invaller een hattrick tegen Moeskroen op speeldag dertig en hield Eupen zo in 1A.

Daarnaast had San José ook slecht nieuws over Leonardo Miramar Rocha, die zich vorig jaar tot topschutter kroonde in 1B. Hij liep een zware blessure op en komt dit seizoen niet meer in actie.

“We zullen de komende dagen en weken bekijken of er zich een opportuniteit aandient op de transfermarkt om Leonardo te vervangen”, aldus San José.