Laszlo Bölöni: de man die er zelfs in slaagt zijn eigen spelersgroep te verbazen

Wie zou de meest onvoorspelbare coach zijn in de Belgische eerste klasse? Wij denken het antwoord te weten: Laszlo Bölöni. De Roemeen slaagt er zelfs in om zijn eigen spelersgroep te verrassen.

Als we over verrassen spreken bij coaches is het vooral om de tegenstander in de war te brengen. Bölöni gebruikt het om zijn eigen spelersgroep scherp te houden. Er zijn zekerheden bij Antwerp, maar niet veel. Mbokani, Hoedt, Bolat, Haroun... Maar de rest traint maar best op de tippen van zijn tenen.

Van uitblinker naar bank

Vraag het maar aan Ritchie De Laet: publiekslieveling numéro uno op de Bosuil. Na een heel goeie periode belandde die ineens drie weken op de bank. Maar intussen heeft hij wel al een paar Standard- en Anderlecht-spelers in zijn achterzak gestoken. De Laet is een man van oorlogen en behoeft soms dat trapje onder zijn kont. Bölöni deed dat.

Of hoe hij Manuel Benson ineens van de tribune haalde en die in Sclessin antwoordde met een prachtinvalbeurt. Benson liet eerder zijn frustraties de vrije loop op Instagram, maar het siert Bölöni dat hij zich daar allemaal niet mee bezig houdt. Maar zou Preud'homme er toen op gerekend hebben dat Benson zo vroeg zou invallen?

Van blessure naar basis

Net als Frank Vercauteren er geen rekening mee had gehouden dat de langgeblesseerde Steven Defour vrijdag op het veld zou staan. Tot donderdag trainde Bölöni met De Laet op die positie. De dag voor de match besloot hij toch maar eens Defour te testen op training en de knoop was snel doorgehakt. Niemand die het had zien aankomen, ook niet zijn eigen spelersgroep.

Is Bölöni onvoorspelbaar? Ja! Maar als het werkt, waarom veranderen? Antwerp staat op de tweede plaats en momenteel heeft hij zijn groep goed in de hand. Want was er ook niet dat incident met Kevin Mirallas? Wie heeft het daar eigenlijk nog over? En wie is nog bezig over een wankele stoel?