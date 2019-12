Quiz: (niet-alledaagse) Belgen in het buitenland

De beelden van onze landgenoten in de Premier League, Serie A en Bundesliga gaan wekelijks de wereld rond. Toch zijn er ook Belgische voetballers die hun heil in heel wat exotischere oorden zoeken. Test uw kennis over hen in deze quiz.

Dat we landgenoten hebben rondlopen in alle topcompetities is stilaan bekend. Wekelijks zien we beelden van Lukaku's goals, De Bruynes splijtende passes of een afstandsschot van 'Il Ninja'. Dat er ook Belgen zijn die actief zijn in Malta, Ijsland of Israël? Ja, hoor! Test uw kennis hier in een korte quiz. Klik op deze link om de quiz te starten.