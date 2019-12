Makelaar van Benteke drukt geruchten de kop in: "Hij zit gewoon in Londen"

De geruchten omtrent Christian Benteke en een eventuele transfers naar Club Brugge klinken steeds luider. Maar moeten we het nu geloven of niet? Volgens de makelaar van de Rode Duivel niet.

Erik Kismet, de zaakwaarnemer van Christian Benteke, liet weten dat zijn speler niet in België is. "We zijn van niets op de hoogte. Ik ben in Dubai en Christian was gisteren op training bij Crystal Palace. Gisteren hebben mensen me gebeld omdat Christian in Knokke zou zijn. Laat ons serieus blijven: hij zit gewoon in Londen", verduidelijkte Kismet bij Sporza.

Intussen blijft de zoektocht van Club Brugge naar een spits onverstoord voortgaan. Zo houden ze een Argentijnse piste achter de hand (lees er hier meer over). Het mag overigens allemaal snel gaan voor blauw-zwart, want het zou makkelijk zijn moest de nieuwkomer mee op winterstage kunnen vertrekken.