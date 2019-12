'Twee verdedigers niet mee op stage bij Antwerp', licht aan het einde van de tunnel voor Opare

Zondag 5 januari vertrekt de Antwerpse delegatie op winterstage naar de Spaanse zon. Voor enkele geblesseerden is het nog afwachten of ze mee kunnen.

De week in het Spaanse Algorfa is mogelijk niet besteed aan Matheus Borges en Junior Pius. De twee centrale verdedigers zijn nog niet voldoende hersteld van hun zware blessures en blijven dus wellicht in België. Dat meldde Gazet van Antwerpen.

Terugkeer Opare

Ze zullen wellicht individueel verder revalideren in ons land. Junior Pius blesseerde zich tijdens zijn debuut aan de kruisbanden en Borges sukkelt met zijn voet.

Aanvoerder Faris Haroun brak zijn pols in december, maar zal toch meereizen naar Spanje. Ook een flinke opsteker is er voor Daniel Opare. De Ghanees had een zware knieblessure opgelopen tijdens de voorbereiding, maar zou wel mee op stage kunnen om deel te nemen aan de groepstrainingen.