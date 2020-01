Gelukkig nieuwjaar: Anderlecht wil pagina omdraaien, Westerlo en Beerschot meteen erg ambitieus

2020, dames en heren. Het nieuwe jaar is aangebroken. En dus vliegen ook de nieuwjaarswensen de deur uit via de sociale media.

Heel wat clubs, spelers, Rode Duivels, ... wensen ons dezer dagen een gelukkig nieuwjaar en al het beste voor 2020.

2020

Ook wij van de redactie van Voetbalkrant.com willen van de gelegenheid gebruik maken om jullie het allerbeste te wensen voor het nieuwe jaar.

We geven jullie alvast een bloemlezing mee van de mooiste wensen die we de laatste uren zagen passeren, alsook een aantal feesttaferelen. Geniet mee!

To a New Decade 🎉🎊

Be Fearless 💯

#2020

A une nouvelle décennie #2020NewYear pic.twitter.com/ux4zHNbiVk — Didier Drogba (@didierdrogba) January 1, 2020

Happy new year ❤️ pic.twitter.com/zjs4EE8HDf — André Ayew (@AyewAndre) January 1, 2020

Knee sliding into 2020! Wishing everyone a happy new year 🥂 we continue to learn and grow with every experience, thank you for all the support...Enjoy 💙 https://t.co/sxigUSePRV — DCL (@CalvertLewin14) December 31, 2019

Het bestuur, medewerkers, spelers en staf van Waasland-Beveren wensen jullie een spetterend 2020! We hopen jullie nog veel mooie geel-blauwe momenten te schenken, ook in het nieuwe jaar. 💛💙🍾🥂 pic.twitter.com/THCSuFrdKD — Waasland-Beveren (@WaaslandBeveren) December 31, 2019

Let’s turn the page of 2019. And work on, so something better may come in 2020. 💥 Happy and healthy New Year to all #RSCA fans! 💜 pic.twitter.com/5CsyjEi4Je — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) December 31, 2019