Kan Antwerp traditionele voorjaarsdip vermijden of komt play-off 1 nog in gevaar?

Het gaat steeds beter met Antwerp. Sinds de terugkeer naar 1A is de weg naar de top razendsnel ingezet.

Het enige probleem is dat The Great Old na nieuwjaar telkens een serieuze dip kent. Dat berekende Het Laatste Nieuws.

Twee jaar geleden: 34 (op 63) voor nieuwjaar, amper zeven punten uit negen wedstrijden in de reguliere competitie erna. Vorig jaar 38 punten voor nieuwjaar en maar elf na de winterstop.

Antwerp heeft op dit moment een voorsprong van acht punten op nummer zeven Zulte Waregem. Het kan zich dus wel opnieuw een dipje veroorloven, maar of een nieuwe elf op 27 volstaat voor play-off 1?