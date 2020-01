Mourinho was niet de enige reden waarom Toby Alderweireld bijtekende bij Tottenham

Na de komst van José Mourinho bij Tottenham Hotspur heeft het niet lang geduurd voordat Toby Alderweireld zijn contract bij de Noord-Londense verlengde. Maar de Portugees was niet de enige reden voor die verlenging.

In de Engelse pers kaartte Toby Alderweireld drie redenen aan voor zijn verlengd verblijf. De eerste was zijn gezin. Binnenkort komt er een tweede kindje aan en ook zijn vrouw wou in Londen blijven. Dan was er ook het geld en de trouw naar de club toe.

"De club heeft een grote inspanning gedaan om te tonen dat ze me nog graag wilden. Dat was een teken van respect. Ik kon elders misschien meer verdienen, maar ik koos voor loyaliteit. Dat is in mijn ogen ook iets waard", citeerde Het Laatste Nieuws de Engelse media. De contractverlenging betekende ook een verdriedubbeling van zijn loon.

Al moest Alderweireld ook toegeven dat de nieuwe manager er voor iets tussen zat. "De band tussen ons is goed en hij gelooft in me. Al ben ik Pochettino natuurlijk ook dankbaar na alles wat hij voor de club en voor mij heeft gedaan", besloot de Rode Duivel.