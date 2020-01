Jonathan Legear: "Misschien word ik wel spelersmakelaar na mijn carrière"

Jonathan Legear verbaasde vorige week vriend en vijand door zijn handtekening te zetten onder een contract bij Wezet, dat uitkomt in Eerste Amateur. Aan RTBF geeft de ex-speler van Anderlecht meer duiding bij deze overgang.

Legear verliet het Turkse Adana Demirspor voor een avontuur in Eerste Amateur, bij Wezet. Aan RTBF vertelde de blonde flankspeler waarom hij voor Wezet koos.

"Wezet is een heel stabiele club die op een professionele manier werkt. De infrastructuur is hier beter dan bij verschillende Belgische profclubs. Ook de aanwezigheid van José Riga is belangrijk voor mij. We kennen mekaar door en door na onze periodes bij Blackpool en Standard."

Spelersmakelaar?

Dat Wezet zijn laatste club als speler wordt, staat zo goed als vast. "Ik wil graag nog twee seizoenen voetballen. Volgend jaar moeten we met Wezet kunnen meedoen voor promotie naar 1B."

"Daarna wil ik sowieso aan de slag blijven in het voetbal. Misschien als trainer, maar het zou ook zomaar kunnen dat ik spelersmakelaar word. Ik heb er verschillende gehad in mijn carrière, dus ik weet maar al te goed wat een spelersmakelaar wel en zeker niet moet doen", besluit Legear.