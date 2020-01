De positieve verrassingen uit de Jupiler Pro League

Volgende week beginnen we er opnieuw aan in de Jupiler Pro League. Hoog tijd om dus nog even terug te blikken met de meest positieve verrassingen van de afgelopen maanden.

Wie had verwacht dat Arnaud Bodart de onbetwistbare nummer 1 zou gaan worden bij Standard? De 21-jarige doelman is elke week beter en beter aan het worden, over Milinkovic-Savic wordt nog nauwelijks gepraat in de wandelgangen.

Kalm, bescheiden, ... Bodart slaat geen mal figuur en mag bij de beste goalies van de Jupiler Pro League worden gerekend. Dat heeft ook Johan Walem gezien: de jongeling zit in de beloftenkern van de nationale U21.

Derrick Luckassen

Een van de grote verrassingen van de zomermercatoe bij Anderlecht was de transfer van Derrick Luckassen. Hij is tot op heden een van de meest nuttige aankopen gebleken van paars-wit.

Echt schitteren doet hij misschien niet, maar nuttig is hij wel. Zo depanneerde hij ook al op rechtsachter, niet eens zijn positie. Hij doet zijn job en maakt geen fouten, daar zijn ze op dit moment bij Anderlecht al heel blij mee.

Sporting Charleroi heeft natuurlijk heel wat aanvallend geweld lopen, maar dat het onder Karim Belhocine meedingt helemaal bovenin? Daar heeft het ook zijn verdedigers voor te danken. Met de jonge back Maxime Busi (20) misschien wel op kop.

Sinds begin oktober is hij vaste waarde achterin en hij doet het heel goed. Als nu ook zijn statistieken nog wat beter worden, lijkt hij helemaal klaar voor de top.

Alexandre De Bruyn

Neen, STVV is niet bezig aan het meest waanzinnige seizoen tot dusver. Maar Alexandre De Bruyn maakt wel de nodige indruk bij de Kanaries, nadat hij vanuit de jeugd van Anderlecht zijn stapjes aan het zetten is in het profmilieu.

Enkel de statistieken en de efficiëntie moeten misschien nog wel wat omhoog, al is het met twee doelpunten en drie assists ook op dat vlak aan het beteren. Vele topclubs schrijven hem hoog aan, komt het ook tot een transfer?

Nicolas Gavory

Natuurlijk: Amallah springt in het oog bij Standard. Maar dat is ook - en vooral? - dankzij het nuttige werk van Nicolas Gavory in zijn buurt. Hij beweegt discreet over het veld, maar is wel héél erg belangrijk voor de Rouches.