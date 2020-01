Lamkel Zé vindt zich onheus behandeld en haalt uit: "Het lijkt wel alsof ik in de gevangenis zit"

Didier Lamkel Zé slaagt er zelfs in om op stage voor commotie te zorgen. Na zijn rode kaart voor natrappen in een oefenmatch in Algorfa kreeg hij heel wat kritiek van zijn trainer en ploegmaats. Op Instagram verdedigde hij zich...

Zijn Instagram-account is voor de Kameroener de favoriete manier van communiceren. Van schuldbekentenis was trouwens geen sprake. Hij haalde uit naar de media. "Van 1 januari tot 31 december is het Lamkel Zé dit, Lamkel Zé dat”, schrijft hij. “Het lijkt wel alsof ik in de gevangenis zit. En als ik straks België ga verlaten voor een andere club, waar gaan ze dán over schrijven?", klinkt het. "Ik lach er gewoon mee, en ik haal mijn schouders op. Voilà, nu weten jullie dat. Voor mij telt alleen voetbal en familie. Wat jullie over me vertellen, doet me lachen.” Daarna wenst hij toch iedereen een gelukkige Nieuwjaar. "Een gelukkig nieuw jaar en vrede voor iedereen. En kom gerust eens af naar Antwerp als je over voetbal wil praten. Ik zal nooit sterven, ik ben een echte leeuw.”