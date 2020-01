Vercauteren over stempel van defensieve coach: "Ik lach daarmee"

Anderlecht keert vandaag terug uit Spanje na een stage die goed verlopen is. Frank Vercauteren was alvast redelijk tevreden. Bij RSCAtv reageerde hij wel op het verwijt dat hij een defensieve coach zou zijn.

Op sociale media wordt hij door de fans regelmatig verweten 'defensieve keuzes' te maken. "Ik lach daar mee. Voor mij zijn twee zaken belangrijk: de filosofie en de resultaten. De ambitie van de club moet waargemaakt worden", aldus Vercauteren.

De doelen zijn nog niet bijgesteld. "Het is nu wel belangrijk om een serie neer te zetten en PO I is nog altijd het doel. Maar ik heb geen slechte ervaringen met PO II, en ook via daar kan je Europees voetbal halen. Al is dat zeker niet makkelijk. Europees voetbal blijft het doel."