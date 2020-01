Anderlecht geeft update over blessure Roofe: "Niks ernstigs"

Anderlecht werd gisteren toch even opgeschrikt: de man waar echt niets mee mocht gebeuren ging voortijdig naar de kant in de oefenmatch tegen Livingston. Maar het zou meevallen voor Kemar Roofe.

Anderlecht liet gisterenavond weten dat ze de stage hebben afgesloten zonder extra blessures. Roofe moest zaterdag naar de kant met hinder in de kuit, maar hij werd waarschijnlijk uit voorzorg gewisseld. Na de match wandelde hij ook gewoon rond en dus lijkt de wedstrijd tegen Club Brugge niet in gevaar te komen.

Gelukkig voor paars-wit, want naast de 18-jarige Colassin is Roofe de enige fitte spits in afwachting van verdere versterking.