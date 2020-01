Kunnen Antoine en Anthony -twee 'nieuwkomers' bij Anderlecht- al iets betekenen?

Anderlecht verwelkomde drie 'nieuwkomers' op stage: verloren zoon Anthony Vanden Borre, de van de beloften overgehevelde Antoine Colassin en de enige échte nieuweling Michael Murillo.

Anderlecht heeft (nog) geen grote metamorfose ondergaan tijdens de winterstop. Michael Murillo is de enige echte nieuwkomer in de kern. De Panamese rechtsachter komt over van New York Red Bulls en moet voor meer stabiliteit zorgen achterin.

Langs uitgaande zijde werd er meer beweging op de transfermarkt verwacht, maar voorlopig is Thelin de enige speler die weg is. Het probleem is dat men door zijn vertrek nog maar een echte diepe spits voorhanden heeft bij Anderlecht. De club anticipeerde daarop en nam Antoine Colassin mee op stage. De spits komt over van de beloften en is naast Roofe de enige 100% spits in de kern.

Spitsenprobleem

Colassin heeft nog geen ervaring op het hoogste niveau en er wordt niet meteen veel van hem gevraagd. Het is immers nog steeds de bedoeling dat er een onmiddellijke versterking komt voorin, maar dan moet er eerst geld in de clubkas zijn om te spenderen. Het is dus wachten op uitgaande transfers.

Of er moest natuurlijk een speler gratis worden aangetrokken. Zoals dat het geval is bij Anthony Vanden Borre. Frank Vercauteren bood hem al eens een uitweg bij Racing Genk- met succes- en nu bij Anderlecht -aan de zijde van goede vriend Vincent Kompany- zal hij dat nog eens proberen.

Ditmaal wel met een pak minder ritme in de benen, want Vanden Borre is al erg lang uit roulatie. Bovendien is hij volgens Vercauteren nog niet klaar om meteen na de winterstop de degens te kruisen met Club Brugge. Anderzijds is hij niet op stage meegenomen om pas binnen enkele maanden zijn derde debuut te maken voor paars-wit.

Als de club zijn doelstelling van deze winter kan bewerkstelligen -een spits halen- is het debuut van Colassin bij de hoofdmacht van Anderlecht nog niet voor meteen. Van Vanden Borre wordt er sneller verwacht dat hij een meerwaarde is voor de ploeg. Tegen 31 januari weten we meer...