Wordt Vanaken de eerste in 34 jaar die Ceulemans opvolgt? "Hij gaat in ieder geval geen straat voorsprong hebben"

Het is een grote eer om tot het kransje van winnaars van de Gouden Schoen toe te treden. Hans Vanaken behoort er al bij, maar kan straks in een nog exclusiever clubje belanden. "Ik ben nog altijd de laatste die hem twee jaar op rij kon winnen", aldus Jan Ceulemans.

Paul Van Himst (1960,1961), Wilfried Van Moer (1969-1970), Jan Ceulemans (1985, 1986) en straks... Hans Vanaken? "Het is echt niet simpel om de Gouden Schoen twee keer na elkaar te winnen", zegt Ceulemans zonder erover op te scheppen. "Je ziet het toch veel dat de winnaars het er het jaar nadien moeilijk mee hebben. Uiteraard omdat ze meer in het oog gehouden worden."

"Als je dan weer in aanmerking komt, weet je dat je een goed jaar achter de rug hebt. Als hij erin slaagt om de Gouden Schoen nog eens te winnen, zal hij weer helemaal anders bekeken worden. Voor mij is hij toch de topfavoriet."

De jongens van landskampioen Genk gaan ook veel punten wegkapen

Al is Ceulemans nog niet helemaal zeker over de eindoverwinning van de Bruggeling. "100 procent ben ik daarvan niet overtuigd, nee. Het zal afwachten worden wat er in de eerste ronde gebeurt. Die jongens van landskampioen Genk gaan ook veel punten wegkapen. En bij zijn eigen ploeg zal Ruud Vormer ook wel met wat aan de haal gaan."

En in de tweede ronde kampt het. "Want Dieumerci Mbokani gaat ook heel veel punten krijgen. Zeker van de Franstalige pers, want daar hebben ze toch meer een link met Dieu dan met Vanaken. Ik ben vrij zeker dat de winnaar geen straat voorsprong gaat hebben. Trouwens, als we spreken over de beste speler: ik vind Lamkel Zé ook wel redelijk goed."

Vanaken is de betere voetballer, maar Mbokani is beslissender

Mbokani en Vanaken zijn twee verschillende profielen, maar hebben een immense impact op hun club. "Op hun manier zijn het de belangrijkste spelers van hun ploeg. Vanaken is misschien de betere voetballer, maar Mbokani is beslissender. Het is een moeilijke om daar de beste uit te kiezen."

Moest Vanaken de Gouden Schoen voor een tweede keer winnen, zou het toch raar zijn indien er weer geen interesse voor hem volgt... "Dat is inderdaad vreemd. 't Is natuurlijk ook geen manneke van 20 meer, maar dan moet je daar toch vragen bij stellen. Maar Vanaken kan ook een type zijn zoals ik er één was: ik zit hier goed en verdien hier goed. De toppers verdienen hier ook goed nu hé."