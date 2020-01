Het is wachten op Godot - euh Dimata - bij Anderlecht

Anderlecht heeft met Kemar Roofe slechts één fitte spits. Het is dus wachten op Nany Dimata, maar niemand die daar een datum durft op plakken. Dat hij dichtbij een terugkeer staat, valt dan ook te betwijfelen.

Er was veel te doen over het feit dat Anderlecht Dimata niet meenam op stage. Zijn entourage beweerde dat hij fit was, maar intussen zit hij wel nog steeds te revalideren en hebben ze hem op Neerpede nog niet veel gezien. Binnen de club kan en wil niemand een datum plakken op zijn terugkeer, simpelweg omdat het niet te voorspellen is.

Dimata kreeg nog geen groen licht om te spelen na zijn knieblessure. Hij heeft in ieder geval ook nog fysiek werk voor hij in aanmerking komt voor een wedstrijdselectie. En of zijn knie al helemaal de test kan doorstaan, is ook nog een vraag. Intussen is het al van 10 februari 2019 op Zulte Waregem geleden dat hij nog eens kon aantreden voor Anderlecht.

24 matchen

Alle optimistische berichten sinds deze zomer liepen telkens op een sisser af. Januari was de streefdatum, maar nu lijken ze bij Anderlecht al meer richting play-offs te kijken vooraleer hij helemaal terug zou zijn. In ieder geval zal hij de komende weken strikt opgevolgd worden, want hij vertegenwoordigd ook heel wat kapitaal.

Paars-wit betaalde immers 5 miljoen euro voor hem aan Wolfsburg, maar hij speelde nog maar 24 matchen voor de Brusselaars in anderhalf seizoen. Daarin kon hij wel 13 keer scoren. Het intrinsieke talent is er, maar nu moet hij zijn lichaam weer op niveau krijgen. En dat lijkt een grotere uitdaging dan eerst gedacht. Het doet denken aan 'Wachten op Godot', het absurde toneelstuk van Samuel Beckett. Hopelijk voor Dimata komt hij wel terug.