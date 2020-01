Franky Van der Elst: "Als Anderlecht POI wilt halen, moet het winnen van Club"

Oostende maakt zich in Spanje op voor de tweede seizoenshelft, waarin ze het behoud zo snel mogelijk willen verzekeren. Assistent-coach Franky Van der Elst blikt vooruit naar de degradatiestrijd, de strijd om POI en de Gouden Schoen.

De assistent-coach van KVO is er heilig van overtuigd dat zijn ploeg zich redt. "Ik denk wel dat we ons kunnen redden. Er zijn ploegen die er nog veel slechter voorstaan. Onze zeven punten voorsprong op Cercle Brugge zouden moeten volstaan", vertelt de voormalige aanvoerder van Club Brugge aan Sporza. "Het maakt me ook niet uit wie degradeert, zolang het maar niet KV Oostende is."

Anderlecht POI? "Ik geloof er niet in"

"Die eerste match tegen Club Brugge wordt levensbelangrijk. Als ze POI willen halen, zullen ze die al moeten winnen. Maar ik denk niet dat ze het zullen halen, dat zeg ik trouwens al een hele tijd."

"Hans Vanaken heeft grote kans om zichzelf op te volgen"

Aanstaande woensdag staat de Gouden Schoen op het programma. Ook Franky Van der Elst ziet Hans Vanaken als topfavoriet. "In de eerste ronde zullen jongens als Malinovskyi en Trossard veel punten halen, maar zij kunnen in de tweede stemronde niets meer rapen. Mbokani heeft het zeker ook goed gedaan, maar alles bij elkaar moet Vanaken het kunnen halen: hij is over het hele kalenderjaar de betere geweest", aldus Van der Elst.