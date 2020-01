Vraagprijs van 5 miljoen euro doet geïnteresseerde clubs in Butez terugdeinzen

De voorbije zomer was Jean Butez hot op de transfermarkt. Verschillende ploegen waren geïnteresseerd in de doelman van Moeskroen, maar tot een concrete overname kwam het uiteindelijk niet.

Zo toonden onder meer Club Brugge en Antwerp interesse in Jean Butez, maar toen al werden ze afgeschrikt door de hoge vraagprijs én ze hadden alternatieven achter de hand. Bolat vertrok niet bij RAFC en Club haalde Mignolet.

5 miljoen euro

Die hoge vraagprijs is een gevolg van de eigendomsrechten over Butez. Moeskroen, waar de keeper nu aan de slag is, is maar voor de helft eigenaar van de 24-jarige Fransman. De andere helft bij een verkoop gaat naar Lille, zijn vorige club.

Om diezelfde reden plakt Moeskroen ook nu weer een hoog transferbedrag op zijn hoofd: 5 miljoen euro volgens Het Nieuwsblad. De krant meldde ook dat Monaco geïnteresseerd was om hem dan meteen aan Cercle uit te lenen, maar ook zij vonden 5 miljoen te veel geld. Het lijkt erop dat Moeskroen water bij de wijn zal moeten doen.