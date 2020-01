Antwerp-kinesist neemt Mbokani dagelijks onder handen: "Hij heeft genetisch wat meer dan een ander"

Dieumerci Mbokani is vanavond één van de superfavorieten om de Gouden Schoen te winnen. Op zijn 35ste, maar van sleet is er blijkbaar nog geen sprake. Kinesist Jan Vandenhouten legt uit...

Vandenhouten is onder de indruk van de Congolese spits. "Als je zijn body ziet… Hij is zó krachtig, een beer van een vent. Terwijl het niet iemand is die in de fitness zit. Om maar te zeggen dat hij genetisch wat meer heeft dan een ander. Ook daarom kan hij op deze leeftijd nog zulke straffe prestaties leveren. We kennen uiteraard zijn zwakke punten, maar die volgen we goed op, we hebben alles onder controle", zegt hij in GvA.

Er wordt wel veel gezegd dat Mbokani zichzelf tijdens de week wat spaart. "Dieu neemt wel eens gas terug op training, maar hij mist echt weinig sessies, hoor. De eerste van de week meestal wel, maar voor de rest is hij altijd op de club. Het gebeurt gewoon soms dat we hem binnen houden voor aparte oefeningen of verzorging. En hij veegt er dan zeker niet zijn voeten aan."