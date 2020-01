🎥 Onze man op de Gouden Schoen polst de Belgische voetballers: Vanaken of toch maar Mbokani?

De Belgische voetbalwereld bevindt zich vanavond in Puurs voor het Gala van de Gouden Schoen. Ook Voetbalkrant.com is van de partij. Wij polsten alvast enkele prominenten naar hun mening. Wordt het Hans Vanaken? Of toch Dieumerci Mbokani?

Philippe Clement kiest logischerwijs voor Hans Vanaken. "Hij heeft na de Gouden Schoen van vorig jaar zelfs een hoger niveau gehaald. Hij presteert iedere drie dagen." "Het went nooit om topfavoriet te zijn voor de Gouden Schoen", klinkt het bij voorzitter Bart Verhaeghe. "Winnen went nooit, hé. Het zou voor Hans alleszins de kers op de taart zijn." Faris Haroun hoopt dan weer dat ploegmaat Dieumerci Mbokani met de oppergaai aan de haal gaat. "Hij heeft de voorbije maanden ongelooflijk gepresteerd. Ook voor Antwerp FC zou het ongelooflijk veel betekenen.