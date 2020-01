Overname KV Oostende in stroomversnelling: "Handtekeningen zullen snel op papier staan"

Het lijkt niet lang meer te duren vooraleer KV Oostende een overnemer kent. Dat meldt Het Nieuwsblad. Pacific Media Group, een bedrijf dat ex-sportief directeur Luc Devroe aanbeval, zou voor 95 procent rond zijn met de club.

Pacific Media Group doet aan data-analyse en kocht zich eerder ook al bij het Franse Nice in. De club kende een grondige herstructurering en bracht bij doorverkoop heel wat miljoenen op. Voorzitter Frank Dierckens verklaarde het één en ander op de nieuwjaarsreceptie.

"Ik heb eerst een ander bod geweigerd. Een Amerikaans bedrijf wilde alle aandelen. Die weigering heeft wat commotie veroorzaakt, maar ik doe niet mee aan Blind Getrouwd", vertelde de voorzitter. "De deal met het nieuwe bedrijf is zo goed als rond. In Europa willen ze drie à vier voetbalclubs, normaal investeren ze enkel in Amerikaanse sporten."

Dierckens deelde ook mee of er al dan niet wat binnen de club zal veranderen als de deal rond is. "Zij zullen het sportieve voor zich nemen, ik het operationele. We blijven KV Oostende. Dat betekent dat we onze eigenheid zullen behouden en geen satellietclub zoals Cercle Brugge zullen worden. Het bedrijf wil ook de huur van het stadion op zich nemen. Binnen maximaal vijf dagen verwacht ik alle handtekeningen op papier."