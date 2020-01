Voorlopig windstil bij Moeskroen: Bossaerts tekent niet, wachten op ex-spits van Club Brugge

Het is al bij al nog een vrij rustige maand januari qua transfers in de Jupiler Pro League. Moeskroen deed er zelfs nog geen enkele, maar daar zal wel nog verandering in komen.

Volgens La Dernière Heure zal de centrale verdediger Matthias Bossaerts al zeker niet naar Moeskroen trekken. Bossaerts blesseerde zich tijdens een testperiode en moet om die reden een transfer vergeten. De centrale verdediger is momenteel transfervrij nadat zijn contract ontbonden werd bij NEC Nijmegen. In het seizoen 2018/19 deed Bossaerts het nochtans prima in de Nederlandse tweede klasse. Eerder stond hij ook nog onder contract bij Manchester City en KV Oostende.

De transfer van Dylan Seys is nog niet van de baan. De 23-jarige aanvaller is op proef bij Moeskroen, maar omdat de Duitse coach Bernd Hollerbach door ziekte momenteel niet op de club is, werd hij nog niet vastgelegd. Seys is ook transfervrij nadat zijn contract bij RKC Waalwijk ontbonden werd omwille van gedragsproblemen. Hij deed het daar met 20 doelpunten en 15 assists in 63 wedstrijden wel prima. KV Kortrijk toont intussen ook interesse in het jeugdproduct van Club Brugge.