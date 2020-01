Antwerp had het de laatste twee jaar moeilijk na de winterbreak, Bölöni wil niet dezelfde fouten maken

Antwerp begint op een gedeelde tweede plaats met Gent en Charleroi aan de tweede seizoenshelft. De negen resterende matchen in de reguliere competitie bleken voor de Great Old de voorbije twee seizoenen niet de gemakkelijkste, gezien de puntenoogst. Derde keer goeie keer, denkt men nu bij de club.

Vorig jaar pakte Antwerp 11 op 27 in de eerste negen matchen na Nieuwjaar. Dat zijn geen cijfers voor een ploeg die play-off 1 en zelfs meer ambieert. Als promovendus was het zelfs maar 7 op 27. Dit jaar willen de roodhemden beter presteren.

"We hebben het inderdaad moeilijk gehad na de winterbreak, maar dat willen we vergeten. Nu is ons doel om de positieve lijn van vorig jaar in optimale omstandigheden door te trekken. We moeten dus hard blijven werken en gemotiveerd blijven", besefte Laszlo Bölöni.

Fouten niet opnieuw maken

Fouten dienen om uit te leren, dat weet de Roemeense coach als geen ander. En gelukkig weet hij waar het fout liep. "Twee jaar geleden hebben we na de winterstop geprobeerd om het iets technischer aan te pakken. Er stonden meer technisch onderlegde spelers op het veld, maar dat werkte niet. Ik ga hun namen niet noemen want het was niet hun fout", aldus Bölöni.

"We verwelkomden toen enkele wintertransfers en misschien wilden we hen te snel uitproberen. Daarvoor was echter te weinig tijd, maar anderzijds kan je jezelf ook afvragen waarom ze zijn gekomen." Veel afwegingen op hetzelfde moment. Zal de club dit jaar wel een gepast antwoord vinden?