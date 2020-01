Verlaat ook Botaka Sint-Truiden? "Iedereen weet wat er gaande is, maar..."

Sint-Truiden won zaterdag met 2-0 van KV Kortrijk. Een prima start van 2020 voor de Kanaries.

Nieuwbakken STVV-coach Milos Kostic schoof aanvoerder Jordan Botaka een stuk centraler. Een zet die best goed uitdraaide. Alleen is de vraag of hij nog vaak op die positie zal kunnen spelen… voor Sint-Truiden.

“Ik heb al op veel verschillende posities gespeeld”, vertelde hij achteraf. “Het was weer even wennen in die centrale rol, maar het kan enkel beter gaan.”

Op de vraag of hij in februari nog voor de Kanaries voetbalt, bleef de Nederlandse Congolees op de vlakte. “Hoe het er nu naar uitziet wel. We zullen wel zien. Iedereen weet wat er gaande is, maar zolang er geen concreet bod binnenloopt, heeft het geen zin dat ik vertel over welke club het gaat. Maar ik heb het hier alleszins erg naar mijn zin.”

Botaka speelt sinds de zomer van 2017 op Stayen. Hij speelde zaterdag wedstrijd 103 voor STVV. Sint-Truiden zag eerder deze maand al Yohan Boli naar Qatar vertrekken.