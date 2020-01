OFFICIEEL: Kortrijk laat duurste aankoop uit clubgeschiedenis elders ervaring opdoen

Kortrijk nam de centrale verdediger in januari van vorig jaar voor 1,1 miljoen euro over van FK Sarajevo, maar liet hem er wel het seizoen volmaken.

Het was de eerste en enige keer dat KVK zo’n bedrag op tafel legde. Brendan Hines-Ike is de op één na duurste speler: hij kostte zo’n 600.000 euro.

Dit seizoen kwam Mujakic maar twee keer in actie voor KVK. De laatste maanden haalde hij zelden nog de bank. De Bosnische linkspoot ligt nog tot 2023 onder contract in het Guldensporenstadion.

Nihad Mujakic wordt uitgeleend aan HNK Hajduk Split. 🔴⚪



Take good care of him @hajduk!



🔴⚪ #COYR