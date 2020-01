Antwerp FC kent én aanvaardt schorsingsvoorstel voor Wesley Hoedt

Antwerp FC zal het één wedstrijd moeten doen zonder Wesley Hoedt. Het stamnummer één gaat niet in beroep tegen het voorstel van het Bondsparket.

Wesley Hoedt werd in de wedstrijd tussen Cercle Brugge en Antwerp FC al na enkele minuten van het veld gestuurd nadat hij een doorgebroken speler onderuit trok.

Het Bondsparket vorderde - met het feit dat de verdediger eigenlijk al een volledige wedstrijd heeft gemist - één speeldag schorsing. Het Laatste Nieuws weet dat er geen vervolg zal komen.

Geen bekerwedstrijd

Ondertussen is het duidelijk dat de Great Old niet in beroep gaat tegen de vordering. Hoedt mist aanstaande donderdag de heenwedstrijd van de halve finale van de Beker van België tegen KV Kortrijk.